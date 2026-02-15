Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В сети обратили внимание на странную деталь на «валентинке» Трампа и Мелании

Metro: Трамп и Мелания выглядят несчастными на открытке ко Дню святого Валентина
Kylie Cooper/Reuters

Белый дом выпустил официальную открытку ко Дню святого Валентина с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. Однако выглядят супруги на этом фото не слишком счастливыми, обратило внимание британское издание Metro.

На снимке Трамп держит за руку Меланию, однако супруги не улыбаются — лицо первой леди США напряженно, а сам американский лидер, кажется, злится. Белый дом подписал открытку «С Днем святого Валентина», однако в издании посчитали, что этот снимок не подходит для праздника всех влюбленных.

В Metro обратили внимание, что последние несколько недель выдались тяжелыми для главы Белого дома и его супруги из-за публикации файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. В рассекреченных материалах нашли подтверждение, что именно Эпштейн познакомил Трампа с Меланией. В архиве обнаружили показания бывшей помощницы финансиста, которая и сообщила ФБР информацию из личной жизни нынешнего президента США и первой леди.

Ранее Трамп посетовал, что Меланию любят больше него.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!