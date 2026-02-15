В сети обратили внимание на странную деталь на «валентинке» Трампа и Мелании

Белый дом выпустил официальную открытку ко Дню святого Валентина с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. Однако выглядят супруги на этом фото не слишком счастливыми, обратило внимание британское издание Metro.

На снимке Трамп держит за руку Меланию, однако супруги не улыбаются — лицо первой леди США напряженно, а сам американский лидер, кажется, злится. Белый дом подписал открытку «С Днем святого Валентина», однако в издании посчитали, что этот снимок не подходит для праздника всех влюбленных.

В Metro обратили внимание, что последние несколько недель выдались тяжелыми для главы Белого дома и его супруги из-за публикации файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. В рассекреченных материалах нашли подтверждение, что именно Эпштейн познакомил Трампа с Меланией. В архиве обнаружили показания бывшей помощницы финансиста, которая и сообщила ФБР информацию из личной жизни нынешнего президента США и первой леди.

Ранее Трамп посетовал, что Меланию любят больше него.