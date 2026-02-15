Министр обороны РФ поздравил военных со взятием Приморского в Запорожской области

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 108-го гвардейского десантно-штурмового Орденов Красной звезды и Суворова полка со взятием населенного пункта Приморское в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Эта победа продолжает героический путь полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», – говорится в телеграмме.

Белоусов поблагодарил военных за верность долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Приморское находится на юго-востоке Запорожской области, непосредственно на берегу Азовского моря.

15 февраля Минобороны РФ сообщило о взятии Приморского под контроль российскими военными. ВС РФ установили контроль над Магдалиновкой и Запасным в этом же регионе. Также в Запорожской области были взяты Цветковое, Придорожное, Староукраинка и Зализничное и еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.

Ранее Владимир Путин назвал число населенных пунктов, освобожденных от ВСУ в 2025 году.