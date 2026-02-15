Размер шрифта
Названа неочевидная причина воспаления кишечника

MicroNano: микропластик приводит к усилению воспаления кишечника
Рост заболеваемости воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) может быть связан с воздействием микропластика. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Вены. Результаты работы опубликованы в журнале Microplastics and Nanoplastics (MicroNano).

В серии экспериментов на мышах с язвенным колитом ученые изучили влияние частиц полистирола — распространенного пластика, используемого в пищевой упаковке. Оказалось, что при воспалении слизистая оболочка кишечника становится более проницаемой, что облегчает проникновение микро- и наночастиц в ткани.

Попадая в организм, частицы усиливают провоспалительный иммунный ответ, активируя макрофаги — клетки, способные к активному захвату и перевариванию чужеродных элементов. Одновременно меняется состав кишечной микробиоты: увеличивается доля потенциально патогенных бактерий и снижается количество полезных микроорганизмов. Эти изменения сопровождались усилением воспаления.

Наиболее выраженный эффект продемонстрировал нанопластик — частицы размером менее 0,3 микрометра. В эксперименте они преодолевали биологические барьеры и накапливались не только в кишечнике, но также в печени, почках и тканях мозга.

Авторы подчеркивают, что полученные данные указывают на возможную роль пластикового загрязнения как фактора риска развития и обострения ВЗК. По их мнению, влияние микропластика на организм носит системный характер и требует дальнейших исследований, а также внимания со стороны регуляторов и общественного здравоохранения.

Ранее врач предупредил, что популярные стики с клетчаткой могут быть опасны для ЖКТ.
 
