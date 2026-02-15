Антикоррупционные ведомства Украины сообщили о следственных действиях с Галущенко

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своих Telegram-каналах подтвердили задержание экс-министра энергетики страны Германа Галущенко при попытке выехать за границу.

В сообщении НАБУ уточняется, что бывший чиновник задержан в рамках уголовного дела под кодовым названием «Мидас», в рамках которого антикоррупционные ведомства расследуют злоупотребления полномочиями и крупные хищения в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

«В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в соответствии с требованиями законодательства и санкциями суда», — заявили в ведомстве.

Галущенко наряду с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского», является главным фигурантом дела.

«Украинская правда» пишет, что экс-министра сняли с поезда в ночь на 15 февраля. Обыски у него НАБУ провело еще в ноябре, после чего Верховная рада сняла Галущенко с поста министра.

Ранее стало известно, насколько близко Галущенко связан с Миндичем.