США приступили к переброске военных грузов в Нигерию

США перебрасывают грузы военного назначения на северо-восток Нигерии для борьбы с террористическими группировками. Об этом пишет газета Vanguard.

По данным издания, не менее трех самолетов военно-транспортной авиации США доставили партию снаряжения на базу ВС Нигерии в штате Борно. Отмечается, что США также намерены отправить военнослужащих и боеприпасы.

В конце декабря прошлого года США ударили по позициям террористической группировки ИГИЛ в Нигерии. После этого Трамп сообщил, что авиаудар по позициям террористов на северо-западе африканской страны, нанесенный в рождественскую ночь, стал для них «подарком».

В ноябре президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. По его словам, христианство в этой стране столкнулось с «экзистенциальной угрозой».

Ранее Трамп сделал предупреждение Нигерии.