В Лондоне выявили случаи заражения быстрораспространяющейся корью

Sunday Times: более 60 детей в Лондоне заразились быстрораспространяющейся корью
Aleksandr Finch/Shutterstock

Более 60 детей в Лондоне заразились быстрораспространяющейся корью. Об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным издания, вспышка кори затронула десятки детей в школах на севере британской столицы, несколько из них были госпитализированы. Случаи потенциально летального заболевания были выявлены в семи школах и в детском саду в Энфилде район на севере Лондона.

Агентство здравоохранения Великобритании лабораторно подтвердило 34 случая заражения в данном районе Лондона с начала года по 9 февраля.

16 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что жительница Москвы обвинила медиков местной больницы в том, что ее дети заболели ротавирусом.

Как рассказала сама родительница по имени Софья, у ее детей диагностировали пневмонию. Спустя несколько дней в больнице она заметила, что у сына ухудшилось самочувствие. Параллельно родительница спрашивала мнение у тех врачей, у которых семья наблюдалась постоянно. Медики рекомендовали препараты, которые женщине в больнице, якобы, не дали, мотивируя это отсутствием показаний и тем, что для назначения одного из них нужен консилиум.

Тем временем одному из детей становилось хуже, поэтому она написала отказ и приехала в другое учреждение. Там одного из близнецов направили в реанимацию.

Позже детей выписали, но через несколько дней детям диагностировали корь.

Ранее в Думе пообещали россиянам бесплатные прививки от ротавируса и ветрянки.
 
