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Армия Израиля во время прекращения огня останется на территории Газы

ЦАХАЛ: военные Израиля останутся в секторе Газа во время прекращения огня

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Violeta Santos Moura/Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа во время паузы в боевых действиях. Его слова на брифинге передает ТАСС.

«С момента начала прекращения огня наши силы будут находиться на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть — внутри сектора Газа. Они будут двигаться по этим границам, которые оговорены и согласованы в рамках сделки», — сказал Хагари.

До этого глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявлял, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится по меньшей мере еще два месяца, а предстоящая пауза в боевых действиях, необходимая для освобождения заложников, будет краткой.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщал, что израильские военные с 11:00 до 15:00 мск прекратили бои в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. По соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее Израилю передали список заложников, которых должен освободить ХАМАС.

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