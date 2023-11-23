Армия Израиля во время прекращения огня останется на территории Газы

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа во время паузы в боевых действиях. Его слова на брифинге передает ТАСС.

«С момента начала прекращения огня наши силы будут находиться на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть — внутри сектора Газа. Они будут двигаться по этим границам, которые оговорены и согласованы в рамках сделки», — сказал Хагари.

До этого глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявлял, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится по меньшей мере еще два месяца, а предстоящая пауза в боевых действиях, необходимая для освобождения заложников, будет краткой.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщал, что израильские военные с 11:00 до 15:00 мск прекратили бои в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. По соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее Израилю передали список заложников, которых должен освободить ХАМАС.