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В США заявили, что ВСУ почти проиграли из-за дезертирства

Макгрегор: ВСУ находятся на грани краха из-за высокого уровня дезертирства

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Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных.

По словам Макгрегора, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут эвакуировать раненых. Экс-советник главы Пентагона считает, что конфликт для Украины проигран, а у Владимира Зеленского уже есть несколько маршрутов для побега.

«Зеленский разозлил миллионы украинцев, он повел их по пути к настоящей катастрофе. Обычно это плохо заканчивается для лидера», — заявил Макгрегор.

До этого РИА Новости, ссылаясь на данные Генпрокуратуры Украины, сообщало, что число случаев дезертирства в ВСУ увеличилось за последнее время в десятки раз. По информации ведомства, за девять месяцев текущего года из ВСУ совершили побег 4638 солдат, временно оставили часть 10 940, число самострелов увеличилось до 161.

В конце сентября попавший в плен на Запорожском направлении украинский солдат рассказал РИА Новости о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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