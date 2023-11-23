Йеменские хуситы-мятежники станцевали на борту корабля Galaxy Leader

Йеменские хуситы-мятежники исполнили танец на борту захваченного в Красном море сухогруза Galaxy Leader. Видеозапись танца была размещена в Telegram-канале палестинской газеты Al Qastal News.

На ролике группа хуситов на борту корабля выстроилась в линию и танцует с флагами Йемена. По данным издания, видео записано именно на борту Galaxy Leader.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, посчитав его израильским. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Позднее хуситы раскрыли планы на захваченное судно. По их словам, корабль будет освобожден после прекращения войны в секторе Газа и предоставления гуманитарной помощи местным жителям.

Ранее сообщалось, есть ли граждане РФ на захваченном в Красном море израильском сухогрузе.