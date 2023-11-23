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Медведев провел совещание по наращиванию выпуска дронов для армии РФ

Медведев провел совещание по наращиванию производства беспилотников для нужд СВО

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево», где провел совещание по вопросам наращивания производства дронов для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания он отметил, что в указанном центре созданы хорошие условия для проведения испытаний БПЛА. Более того, здесь проводят обучение будущих операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как сказал Медведев, дроны стали наиболее востребованы после эскалации украинского конфликта. Подобное развитие событий заместитель главы Совбеза РФ назвал неожиданным и в то же время подчеркнул, что в зоне боевых действий военные активно применяют недорогие модели БПЛА.

«Их массового производства в прежний период в нашей стране не было. Поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки. Что, собственно, и делается здесь — на территории индустриального парка», — подчеркнул он.

В сентябре российское руководство решило выделить в Московской области специальный воздушный коридор, предназначенный для испытаний беспилотных летательных аппаратов. По данным газеты «Ведомости», речь шла об участке пути между индустриальным парком «Руднево» и аэродромом «Волосово».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о многократном увеличении поставок дронов в российские войска.

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