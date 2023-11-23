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Израиль продал Германии систему ПВО за $3,6 млрд

Минобороны Израиля: подписана крупнейшая военная сделка в истории страны

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Shutterstock

Израиль подписал с Германией контракт по продаже системы ПВО Arrow 3 на сумму около $3,6 млрд. Об этом со ссылкой на Минобороны Израиля сообщает РИА Новости.

«Генеральный директор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир сегодня подписал полный контракт на продажу Германии комплекса Arrow 3 на сумму более 13 млрд шекелей (около $3,6 млрд)», — говорится в сообщении.

Возможность продажи системы ПВО Arrow 3 Германия и Израиль начали обсуждать в апреле 2023 года.

В сентябре сообщалось, что соглашение фактически заключено. Комплекс способен перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.

До того США одобрили просьбу Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны в ФРГ.

Сделка стала крупнейшим оборонным соглашением в истории Израиля.

Ранее Израиль впервые применил систему Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты.

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