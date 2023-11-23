Израиль назвал примерные сроки начала режима прекращения огня с ХАМАС

Израильский посол в России заявил, что Начало режима прекращения огня между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС можно ожидать 24 ноября. Его слова передает ТАСС.

«Начало режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС можно ждать 24 ноября», — заявил он.

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В свою очередь, начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время брифинга с командирами бригад 36-й дивизии ЦАХАЛ, действующими в анклаве, сообщил, что Израиль не собирается прекращать войну в секторе Газа, он будет продолжать ее до победы, продвигаясь вперед в подконтрольных ХАМАС районах.

Ранее в Израиле назвали срок начала освобождения заложников из Газы.