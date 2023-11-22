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Бывший арестант рассказал о встрече с Пригожиным и назвал критерии отбора в ЧВК

Экс-вагнеровец рассказал о встрече с основателем ЧВК Пригожиным

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Евгений Биятов/РИА Новости

Экс-сотрудник частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал о встрече с создателем компании Евгением Пригожиным в одной из российских колоний. Его слова передает новостной портал «Е1.РУ».

По информации бывшего заключенного, он встретил Пригожина в декабре прошлого года во время отбывания тюремного срока в колонии, которую посетил тогда основатель ЧВК в целях набора новых солдат для последующего их участия в спецоперации РФ на Украине.

Как отмечает спикер, Пригожин прямо объявил арестантам, что большая часть из них не возвратится домой после участия в специальной военной операции (СВО), зато им будет дарована амнистия.

Мужчина также раскрыл детали отбора в ЧВК. Для того чтобы попасть туда, нужно было сделать 40 отжиманий и 40 приседаний.

Успешно прошедший тестирование россиянин отправился в зону СВО, несмотря на то, что срок его заключения заканчивался через один месяц. Домой он вернулся без ног и сейчас ожидает протезирования.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» проходят боевое слаживание в составе спецназа «Ахмат».

Ранее вагнеровец выступил как герой СВО перед нижегородскими школьниками.

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