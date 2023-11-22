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Армия Израиля разрушила несколько сотен шахт, являющихся частью сети тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ: армия разрушила около 400 шахт, являющихся частью сети тоннелей ХАМАС

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Israeli Defence Forces/Reuters

В секторе Газа обнаружено и разрушено около 400 шахт, которые являются частью сети тоннелей палестинского движения ХАМАС. Об этом в Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В публикации говорится, что многие из шахт находятся на территории гражданских больниц, школ и домов.

«Солдаты продолжают сражаться в секторе Газа. На сегодняшний день военные выявили и уничтожили около 400 шахт террористических туннелей», — отметили в ЦАХАЛ.

До этого бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявлял, что туннели под больницей «Аш-Шифа» на территории сектора Газа были созданы израильскими рабочими несколько десятилетий назад.

19 ноября израильские военные сообщали, что под крупнейшей в секторе Газа больницей «Аш-Шифа» был обнаружен 55-метровый тоннель. ЦАХАЛ предполагает, что тоннель использовался для перехода в командные центры и подземные объекты движения ХАМАС.

Ранее Боррель заявил, что не уверен в существовании подземных туннелей ХАМАС.

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