В Южной Корее сообщили, что спутник КНДР достиг орбиты

Военные аналитики Южной Кореи после тщательного анализа подтвердили, что спутник КНДР успешно вышел на орбиту. Об этом сообщило Reuters.

О том, что КНДР намерена запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря, страна предупредила 20 ноября. Северокорейские власти отметили, что в опасной зоне находятся воды Желтого и Восточно-Китайского морей, а также воды на востоке от острова Лусон.

21 ноября Япония сообщила, что Северная Корея запустила ракету с, предположительно, спутником. Жителей южной префектуры Окинава попросили укрыться в зданиях, подвалах или подземке на случай падения обломков северокорейской ракеты.

После запуска спутника Южная Корея заявила, что частично приостанавливает военное соглашение с КНДР.

При этом в будущем Северная Корея планирует запустить еще несколько спутников.

Ранее в КНДР показали фото с успешного запуска разведспутника.