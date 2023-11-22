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Правительство Швейцарии одобрило продажу 25 танков Leopard 2 Германии

Швейцария продаст ФРГ 25 танков Leopard 2, но нельзя будет передавать их Украине

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Gregor Mayer/dpa/Global Look Press

Правительство Швейцарии разрешило продажу 25 танков Leopard 2A4 Германии, но их нельзя будет реэкспортировать на Украину. Об этом сообщается в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

«Федеральный совет одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH», — говорится в публикации.

В документе отмечается, что немецкая сторона пообещала Швейцарии, что танки останутся на территории Германии, в странах — членах НАТО или в Европейском союзе и «будут использоваться для дополнения их вооружения».

До этого министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие группировки «Запад», уничтожившие на Купянском направлении танки Leopard 2, получили боевые награды и сертификаты на выплату денежных средств.

6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы РФ подбили за 10 дней больше пяти танков Leopard.

Ранее Forbes писало, что ВСУ за две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2.

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