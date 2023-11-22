В США стараются использовать конфликт на Украине, чтобы ослабить позиции России в Черном море. Об этом сообщили в американском издании Responsible Statecraft.

По словам представителя Госдепа Джеймса О'Брайена, США осознают геостратегическую важность Черноморского региона. На побережье Черного моря расположены страны НАТО. К тому же само море является важным торговым путем.

Издание добавило, что с самого начала спецоперации на Украине Штаты хотели ослабить и изолировать правительство России. Киеву оказали военную помощь на сумму $43,9 млрд.

До этого американский журнал American Conservative писал, что Соединенные Штаты Америки собираются спровоцировать войну с Китаем, чтобы их военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы.

По мнению автора статьи, американские власти насыщают свой ВПК не в первый и не в последний раз. Он считает, что после ухода США из Афганистана в 2021 году Штатам понадобился новый повод для вытягивания средств у налогоплательщиков, и результатом этого стал конфликт на Украине. А до этого Вашингтон воевал с террористами на Ближнем Востоке.

Ранее в Британии обвинили Запад в конфликте между Сербией и Косово.