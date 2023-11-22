Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американское издание озвучило главную цель конфликта на Украине

RS: США используют конфликт на Украине для ослабления России в Черном море

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

В США стараются использовать конфликт на Украине, чтобы ослабить позиции России в Черном море. Об этом сообщили в американском издании Responsible Statecraft.

По словам представителя Госдепа Джеймса О'Брайена, США осознают геостратегическую важность Черноморского региона. На побережье Черного моря расположены страны НАТО. К тому же само море является важным торговым путем.

Издание добавило, что с самого начала спецоперации на Украине Штаты хотели ослабить и изолировать правительство России. Киеву оказали военную помощь на сумму $43,9 млрд.

До этого американский журнал American Conservative писал, что Соединенные Штаты Америки собираются спровоцировать войну с Китаем, чтобы их военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы.

По мнению автора статьи, американские власти насыщают свой ВПК не в первый и не в последний раз. Он считает, что после ухода США из Афганистана в 2021 году Штатам понадобился новый повод для вытягивания средств у налогоплательщиков, и результатом этого стал конфликт на Украине. А до этого Вашингтон воевал с террористами на Ближнем Востоке.

Ранее в Британии обвинили Запад в конфликте между Сербией и Косово.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий