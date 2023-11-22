Над Крымом сбили три украинских дрона

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, все случилось около 07:30 мск. Инцидент назвали попыткой совершить террористическую атаку.

Эти же утром в акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

Российские военные обнаружили их в западной части моря. Все они были уничтожены. Других подробностей на текущий момент нет.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.