Зеленский назвал США причину для производства оружия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить производство оружия для Киева с целью обеспечения рабочими местами американцев и украинцев. С таким призывом он выступил на телеканале Fox News.

Глава Украины подчеркнул готовность Украины к совместному производству вооружения, отметив, что это также будет способствовать созданию рабочих мест в различных штатах США. В интервью телеканалу Fox News, Зеленский выразил надежду на выделение дополнительных средств конгрессом для поддержки Украины.

В связи с украинским и палестино-израильским конфликтами, американские производители оружия столкнулись с трудностями в выполнении заказов. В результате, минобороны США было вынуждено отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, предназначенных для Украины.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что не ожидает от лидеров стран ЕС подарков по поводу вступления в альянс на встрече в декабре. Он подчеркнул, что страна выполняет сейчас и будет продолжать выполнять все рекомендации Еврокомиссии.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.