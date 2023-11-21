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Военный эксперт считает, что ВСУ поменяют тактику с приходом холодов

Полковник Кнутов предрек усиление атак ВСУ с приходом холодов в низовье Днепра

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Alex Babenko/AP

С наступление холодов и промерзанием болотистой почвы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут усилить атаки на Херсонском направлении. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«В низовье Днепра болотистая местность. Она подмерзнет, через нее можно будет перебрасывать бронетехнику, бронетранспортеры, личный состав. Так что атаки будут усиливаться. Но артиллерия и авиация наши, я думаю, справятся», — заявил Кнутов.

Полковник в отставке пояснил, что в настоящее время попытки украинского десанта не удаются.

«Все сводится к тому, что противник на плавсредствах пытается переправиться, мы его уничтожаем, а потом все повторяется снова», — сказал он.

Эксперт полагает, что при наступлении устойчивых холодов с промерзанием почвы атаки ВСУ могут усилиться, и Вооруженным силам России следует заранее подготовиться к такому развитию событий.

21 ноября военный эксперт предрек ВСУ хроническую нехватку оружия и боеприпасов.

В этот же день министр обороны России Шойгу рассказал о колоссальных потерях ВСУ на Херсонском направлении.

Ранее в МО РФ назвали количество ракетных ударов за время спецоперации.

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