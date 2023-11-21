В Ереване ответили на сообщения о поставках ракет на Украину

Представитель армянского министерства обороны Арам Торосян заявил, что Ереван не планирует поставлять Украине ракеты. Подобная информация, распространенная ранее рядом СМИ, не имеет под собой оснований, добавил он. Об этом сообщает госагентство «Арменпресс».

«Эта информация не соответствует действительности, и мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками», — ответил Торосян на вопрос о появлении слухов о поставках оружия Украине.

По словам представителя ведомства, управление министерства обороны регулярно отслеживает публикации в прессе, относящиеся к оборонной сфере.

»[Оборонное ведомство] реагирует на публикации по мере необходимости и целесообразности», — заключил спикер.

В ноябре сообщалось о том, что Киев пригласил Армению стать частью антироссийского военного альянса, который пока не создан.

Идея такого объединения принадлежит Западу, который намерен сформировать вокруг России железный занавес, уверен украинский политик Владимир Олейник.

Ранее в МИД России обвинили ВСУ в неизбирательных ударах ракетным оружием.