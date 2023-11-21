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Министр обороны Германии неожиданно приехал в Киев

FAZ: глава Минобороны ФРГ Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус с необъявленным визитом прибыл в Киев. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По информации издания, у министра запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

Газета уточняет, что Писториус приехал в столицу Украины утром 21 ноября на поезде.

20 ноября Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин, чтобы, по его словам, встретиться с руководством Украины и сообщить о поддержке со стороны Вашингтона.

При этом глава Пентагона предупредил Владимира Зеленского, что у США нет «волшебной палочки», которая помогла бы Украине в конфликте с Россией.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Остин посетил Киев для того, чтобы поддержать репутацию президента Украины Владимира Зеленского, однако никакой реальной помощи не пообещал.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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