Черноморские морпехи не позволили ВСУ высадиться на левый берег Днепра

В Минобороны России заявили, что морские пехотинцы Черноморского флота из 810-й отдельной гвардейской бригады не дают ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает ТАСС.

«Подразделения 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота на Херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр», — заявили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, российские морпехи заранее вскрывают и все планы противника перебросить подразделения противника. По словам бойцов, большинство украинских солдат уничтожаются сразу при попытке высадиться, а оставшиеся сдаются в плен.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Вооруженных силах Украины отдали приказ не эвакуировать раненых с левобережья Днепра.

Ранее МО РФ сообщило, что на Херсонском направлении предотвратили пять попыток высадки десанта ВСУ.