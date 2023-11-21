Беспилотник пытался атаковать Курскую область

Министерство обороны РФ сообщило, что ночью 21 ноября около 00.30 была пресечена попытка атаки беспилотниками самолетного типа объектов на территории Российской Федерации.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении министерства.

19 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Николаево-Дарьино в Суджанском районе региона.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.

13 ноября Старовойт сообщал, что украинский беспилотник скинул боеприпас. Инцидент произошел в селе Горналь Суджанского района.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».