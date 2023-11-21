Истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО »ОАК») получило патент на «многофункциональный двухместный самолет тактической авиации». Об этом рассказал газете «Известия» источник.

Новый самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей с помощью управляемого и неуправляемого вооружения. Он также может использоваться в качестве командного пункта управления при координированных действиях смешанных групп самолетов.

Двухместная кабина экипажа оснащена элементами управления для передачи приоритета управления от одного пилота к другому. Она будет иметь как минимум два многофункциональных панорамных индикатора для управления самолетом и вооружением. Патент был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходил на территории конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка «Патриот».

В документе отмечается, что новый самолет будет обладать низким уровнем радиолокационной заметности. Это достигается в том числе за счет формы фюзеляжа и фонаря, включая прозрачную часть кабины. Самолет будет оснащен дополнительными топливными баками, что увеличит его дальность и продолжительность полета на 10% по сравнению с одноместным вариантом.

Источники в ПАО «ОАК» и в оборонно-промышленном комплексе подтвердили, что речь идет о двухместной версии сверхзвукового истребителя пятого поколения ПАК ФА/Су-57. Это мнение разделяют и эксперты, опрошенные изданием.

О появлении двухместного варианта Су-57 в прессе сообщалось несколько лет назад, но только сейчас проектная документация была представлена. В 2021 году «Ростех» сообщал, что на данный момент нет двухместных истребителей пятого поколения ни у одной страны мира. Конкуренты, такие как американские F-22, F-35 и китайский J-20, также пилотируются одним летчиком.

«Ростех» также представил на выставке в Дубае новейшие парашютные системы.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.