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Британские депутаты пожаловались на крыс в домах военных

ES: депутаты Британии пожаловались на крыс и плесень в домах военных

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Депутаты парламента Великобритании пожаловались замминистра обороны страны Джеймсу Картлиджу на крыс, плесень и сырость в домах британских военных. Об этом пишет газета Evening Standard.

По словам одного из депутатов от Либерально-демократической партии Хелен Морган, один из ее избирателей, живущих в казарме в Шропшире, «живет в кишащем крысами жилье».

«В это время в прошлом году, замминистра, вероятно, об этом знает, почти 5 тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость… Год спустя у слишком большого числа наших военнослужащих и их семей по-прежнему та же проблема», — передает издание слова депутата от Лейбористской партии Криса Элмора.

По данным газеты, в ответ Картлидж пообещал, что британское правительство направит дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих. Он отметил, что работы по борьбе с плесенью и сыростью будут проведены в 60% нуждающихся в ремонте домов.

До этого британская газета The Sun писала, что атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании с экипажем из 140 человек и ракетами Судного дня «Трайдент-2» едва не утонула в Атлантике из-за выхода из строя глубиномера.

19 ноября бывший зампредседателя Консервативной партии Великобритании Майкл Эшкрофт в статье для британской газеты The Telegraph допустил, что Россия может присоединить к себе Украину поэтапно в случае, если НАТО не примет республику в Североатлантический альянс.

Ранее Сунак анонсировал увеличение помощи палестинцам от Британии.

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