Финляндия впервые возглавила учения НАТО в Балтийском море

Корабли Финляндии, Швеции, Эстонии, Франции, Великобритании, США и НАТО участвуют в учениях ВМС Финляндии Freezing Winds 23 (FRWI 23). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны королевства.

Среди целей учений — развитие «тактических способностей ВМС Финляндии».

«Учения позволяют <…> отработать <…> возможность быстрого и эффективного проведения совместных военно-морских операций», — отметил командующий 4-й флотилией Андерс Бэкстрём.

Он подчеркнул, что таким образом укрепляется способность военных быстро реагировать на возникающие изменения в ситуации с безопасностью.

Накануне в Минобороны РФ отреагировали на попытки размещения сил НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, под предлогом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру.

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