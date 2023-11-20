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В Польше назвали последствия сокращения поставок оружия Украине

Do Rzeczy: Украина заплатит кровью солдат за сокращение поставок оружия из США

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Gleb Garanich/Reuters

Украине придется заплатить кровью своих солдат за сокращение поставок вооружения из США. Об этом пишет журналист Войцех Голонка для польского издания Do Rzeczy.

По мнению журналиста, из-за сокращения поставок вооружения из США и других стран Запада Украине придется держать линию фронта ценой больших человеческих потерь.

«Обеспечиваться эта оборона может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы. Причем отвечающим за наполнение этой капельницы ... политикам приходится считаться с настроениями своих избирателей и с более насущными приоритетами», — говорится в публикации.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что Запад требует от властей Украины активизировать мобилизацию в стране, чтобы восполнить большие потери на фронте. Согласно достоверным данным, которые есть у СВР, США ориентируют украинское руководство «на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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