Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе усомнились в способности США вовремя поставить F-16 Тайваню

Bloomberg: США могут не успеть в срок поставить Тайваню истребители F-16

close
100%
Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Соединенные Штаты Америки могут не успеть реализовать программы по передаче Тайваню истребителей F-16. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо законодателей-республиканцев.

Американские законодатели сообщение министру ВВС США Фрэнку Кендаллу, в котором выразили обеспокоенность трудностями с производством и поставками F-16. Свои подписи под обращением оставили 20 членов Республиканской партии.

По данным издания, конгрессмены усомнились в способности США выполнить все обязательства одновременно перед Тайванем, Израилем и Украиной и призвали Кендалла сконцентрироваться на поставке военной помощи, обещанной Тайбэю. Кроме того, парламентарии попросили Кендалла подготовить отчет на эту тему до 18 декабря.

Отмечается, что программа военной поддержки Тайваня включает в себя поставку 66 новых истребителей F-16 и модернизацию уже имеющейся у государства 141 воздушной боевой машины.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил, что США выступают против приобретения Тайванем независимости, однако не откажется от поставок вооружений на остров в будущем.

Ранее Тайвань поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий