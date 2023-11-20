В конгрессе усомнились в способности США вовремя поставить F-16 Тайваню

Соединенные Штаты Америки могут не успеть реализовать программы по передаче Тайваню истребителей F-16. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо законодателей-республиканцев.

Американские законодатели сообщение министру ВВС США Фрэнку Кендаллу, в котором выразили обеспокоенность трудностями с производством и поставками F-16. Свои подписи под обращением оставили 20 членов Республиканской партии.

По данным издания, конгрессмены усомнились в способности США выполнить все обязательства одновременно перед Тайванем, Израилем и Украиной и призвали Кендалла сконцентрироваться на поставке военной помощи, обещанной Тайбэю. Кроме того, парламентарии попросили Кендалла подготовить отчет на эту тему до 18 декабря.

Отмечается, что программа военной поддержки Тайваня включает в себя поставку 66 новых истребителей F-16 и модернизацию уже имеющейся у государства 141 воздушной боевой машины.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил, что США выступают против приобретения Тайванем независимости, однако не откажется от поставок вооружений на остров в будущем.

Ранее Тайвань поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.