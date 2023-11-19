Хуситы заявили об угрозах только имеющим отношение к Израилю судам

Операции бойцов йеменского движения «Ансар Аллах» представляют угрозу только судам, имеющим отношение к Израилю или его компаниям. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, передает телеканал «Аль-Масира».

«Наши операции угрожают только кораблям израильского вражеского образования и кораблям, принадлежащим израильтянам», — сказал он.

Сариа также призвал «все страны, чьи граждане работают в Красном море, воздерживаться от любой работы или деятельности, связанной с израильскими кораблями или судами, принадлежащими израильтянам».

Кроме того, он отверг обвинения в том, что движение «Ансар Аллах» ставит под угрозу свободу морского судоходства.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.