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Хуситы заявили об угрозах только имеющим отношение к Израилю судам

Хуситы в Йемене: военные операции угрожают лишь относящимся к Израилю судам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Операции бойцов йеменского движения «Ансар Аллах» представляют угрозу только судам, имеющим отношение к Израилю или его компаниям. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, передает телеканал «Аль-Масира».

«Наши операции угрожают только кораблям израильского вражеского образования и кораблям, принадлежащим израильтянам», — сказал он.

Сариа также призвал «все страны, чьи граждане работают в Красном море, воздерживаться от любой работы или деятельности, связанной с израильскими кораблями или судами, принадлежащими израильтянам».

Кроме того, он отверг обвинения в том, что движение «Ансар Аллах» ставит под угрозу свободу морского судоходства.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.

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