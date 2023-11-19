Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили, сколько самолетов и танков потеряли ВСУ за время СВО

МО: ВС России уничтожили свыше 500 самолетов и 9000 дронов ВСУ с начала СВО

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия ликвидировала свыше 500 самолетов и 13 000 танков ВСУ с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.

«Уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 беспилотных летательных аппаратов», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, украинская армия также лишилась 441 зенитного ракетного комплекса, 13 486 танков, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 минометов и 15 407 единиц автомобильной военной спецтехники.

Незадолго до этого Минобороны сообщило, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины. Подразделения «Западной» группировки войск вели бои в районе населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий