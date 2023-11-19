В Минобороны сообщили, сколько самолетов и танков потеряли ВСУ за время СВО

Российская армия ликвидировала свыше 500 самолетов и 13 000 танков ВСУ с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.

«Уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 беспилотных летательных аппаратов», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, украинская армия также лишилась 441 зенитного ракетного комплекса, 13 486 танков, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 минометов и 15 407 единиц автомобильной военной спецтехники.

Незадолго до этого Минобороны сообщило, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины. Подразделения «Западной» группировки войск вели бои в районе населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.