На Купянском направлении российские войска поразили живую силу и технику ВСУ

Российские войска при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Западной» группировки войск вели бои в районе населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

В результате украинские войска потеряли два автомобиля, а также более 70 бойцов.

До этого американский журнал Business Insider писал, что новейшие российские беспилотники «Ланцет» начинают представлять все больше опасности для украинской армии на фронте.

Дальность и мощность новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) постоянно модернизируются, поэтому они могут обойти украинскую оборону. Обновленные «Ланцеты» взрываются прямо в воздухе, выпуская «ударное ядро» всего в нескольких метрах от заданной цели и наносят удары по технике противника.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.