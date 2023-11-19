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На Купянском направлении российские войска поразили живую силу и технику ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли более 70 военнослужащих на Купянском направлении за сутки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Западной» группировки войск вели бои в районе населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

В результате украинские войска потеряли два автомобиля, а также более 70 бойцов.

До этого американский журнал Business Insider писал, что новейшие российские беспилотники «Ланцет» начинают представлять все больше опасности для украинской армии на фронте.

Дальность и мощность новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) постоянно модернизируются, поэтому они могут обойти украинскую оборону. Обновленные «Ланцеты» взрываются прямо в воздухе, выпуская «ударное ядро» всего в нескольких метрах от заданной цели и наносят удары по технике противника.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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