Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля расширяет военные действия в секторе Газа

Армия Израиля заявила о расширении военных действий в секторе Газа

close
100%
Israeli Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа, а также привлечении дополнительных сил к операциям в других районах анклава. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Южное командование продолжает расширять боевые действия в дополнительных районах сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые действия велись в районах Зайтун и Джабалия.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что приостанавливает военные действия в секторе Газа на границе с Египтом. По данным ЦАХАЛ, бои останавливаются в районе лагеря беженцев Аль-Шабура в городе Рафах. Израильские военные призывали жителей эвакуироваться до 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в ОАЭ испугались заявлений Израиля по сектору Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий