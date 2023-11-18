Армия Израиля расширяет военные действия в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа, а также привлечении дополнительных сил к операциям в других районах анклава. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Южное командование продолжает расширять боевые действия в дополнительных районах сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые действия велись в районах Зайтун и Джабалия.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что приостанавливает военные действия в секторе Газа на границе с Египтом. По данным ЦАХАЛ, бои останавливаются в районе лагеря беженцев Аль-Шабура в городе Рафах. Израильские военные призывали жителей эвакуироваться до 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в ОАЭ испугались заявлений Израиля по сектору Газа.