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В Армении обвинили Азербайджан в ранении военнослужащего

МО Армении сообщило о пострадавшем при обстреле со стороны Азербайджана

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Аппарат Президента Республики Армения

Министерство обороны Армении заявило, что армянский военный получил ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале МО Армении.

Уточняется, что обстрел был произведен в 9:50 18 ноября на участке Паруйра Севака, жизнь пострадавшего вне опасности.

При этом министерство обороны Азербайджана назвало эту новость фейком, также в Telegram-канале.

«Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 18 ноября примерно в 09:50 обстреле подразделениями Азербайджанской Армии позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Дэвэли и ранении одного военнослужащего, не соответствует действительности. Категорически опровергаем информацию, распространённую министерством обороны Армении», — заявили в ведомстве.

До этого премьер-министр Армении Николь Пашинян заявил, что шаги Азербайджана выглядят как подготовка к новым военным действиям.

Армянский премьер назвал подозрительным, что на официальном уровне в Азербайджане Армению стали называть Западным Азербайджаном.

«Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки», — сказал Пашинян.

До этого помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что власти Азербайджана верят в возможность налаживания отношений с Арменией за счет заключения мирного договора.

Ранее в парламенте Армении выступили против сохранения правительства Карабаха в стране.

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Война в Карабахе
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