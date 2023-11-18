Российские десантники нанесли поражение пехотинцам ВСУ в районе Артемовска

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) российских десантников нанес поражение пехотной группе ВСУ в районе Артемовска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, пишет РИА Новости.

Согласно информации оборонного ведомства, близ Артемовска разведывательные подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) заметили выдвижение в сторону позиций российской армии группы украинских пехотинцев. После обнаружения, разведчики оперативно передали данные расчету ПТРК.

«Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил вооруженную группу ВСУ», — указывается в публикации.

До этого сержант ВС РФ Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, рассказал, как спас соседние подразделения от наступления Вооруженных сил Украины. Отличившемуся военному вручили медаль «Золотая Звезда» за уничтожение в ходе спецоперации его расчетом девяти танков, четырех бронетранспортеров (БТР), 12 боевых машин пехоты (БМП), четырех грузовых машин с боевыми припасами, двух взводных опорных пунктов и свыше 100 украинских боевиков.

Ранее в российские войска поступила прошедшая капитальный ремонт бронетехника.