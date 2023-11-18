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Уволенный зампред СВР Украины Тарасовский устроил скандал

«Страна»: зампред СВР Украины Тарасовский устроил скандал перед увольнением

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Vadim Ghirda/AP

Заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский устроил скандал перед увольнением — он обвинил коллег в слежке. Об этом сообщает издание «Страна».

Издание опубликовало фотографии жалобы Тарасовского на коллег, написанной в сентябре 2023 года. В документе на имя начальника Службы Александра Литвиненко, Тарасовский обвиняет ряд своих сослуживцев в слежке за ним.

Кроме того, Тарасовский утверждает, что следившие за ним коллеги являются агентами российской разведки и предателями.

До этого президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

Причины увольнения не уточняются. 13 ноября сообщалось, что в минобороны Украины захотели уволить сразу трех командующих ВСУ, а ранее был снят с должности командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу минобороны Украины.

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