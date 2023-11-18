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Атомную подлодку «Архангельск» скоро спустят на воду

ТАСС: АПЛ «Архангельск» спустят на воду во второй половине ноября

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М шифр «Ясень-М» в текущем месяце будет выведена из эллинга предприятия «Севмаш» в Северодвинске, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«Четвертый корпус проекта 885М — АПЛ «Архангельск» — предполагается к спуску на воду во второй половине ноября. Решение о точной дате примет Главный штаб ВМФ», — сказал источник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 12 кораблей поступят в Военно-морской флот РФ до конца 2023 года.

По его словам, среди них будут надводные и подводные корабли.

До этого сообщалось, что в России успешно проходит испытания новая универсальная торпеда УМТ.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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