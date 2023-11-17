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Около 20 тысяч призванных мужчин покинули Украину после начала мобилизации

Би-би-си: около 20 тысяч призывников покинули Украину после начала мобилизации

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Michael Kuenne/Global Look Press

Около 20 тысяч украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, нелегально покинули страну. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними странами с февраля прошлого года.

Еще 21 тысяча человек пыталась покинуть страну, однако они были задержаны силовыми службами. Из них 14 тысяч человек намеревались пересечь границу в обход погранпунктов, остальные пытались выехать из страны с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьезного заболевания.

Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что число уклонистов по сравнению с данными по всем мобилизованным остается на низком уровне.

До этого французский колумнист издания Le Monde Сильви Кауфман сообщила о серии военных и дипломатических неудач Украины в связи с конфликтом с Россией. Она утверждает, что в данный момент сложилось сочетание неблагоприятных факторов для Запада и Украины, создавая так называемый идеальный шторм, который может иметь отрицательные последствия для Киева.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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