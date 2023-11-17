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Турция может попросить у ФРГ 20 истребителей Typhoon

Bloomberg: Шольц вряд ли согласится на просьбу Эрдогана о покупке истребителей Eurofighter Typhoon

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Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган может обратиться к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время визита в Берлин с просьбой снять запрет на продажу истребителей Eurofighter Typhoon. Однако германские власти вряд ли пойдут на такой шаг, сообщило агентство Bloomberg.

В публикации подчеркнули, что Турция может запросить у Германии, которая вместе с Испанией, Великобританией и Италией входит в консорциум Eurofighter по производству истребителей, не менее 20 единиц боевых машин с возможностью впоследствии удвоить это число.

Турецкие и германские чиновники рассказали агентству, что Анкара нуждается в самолетах, чтоб обновить «устаревшие ВВС», а также — в качестве ответа на закупку Грецией французских самолетов Dassault Rafale. Но, по мнению источников издания, ФРГ вряд ли пойдет на уступки, поскольку между сторонами сохраняется напряженность в дипотношениях.

В конце сентября стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично призывал канцлера ФРГ дать разрешение на экспорт истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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