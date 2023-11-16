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Бывший командующий армией ВВС РФ найден мертвым

Baza: экс-командующего 6-й армией ВВС России Свиридова нашли мертвым

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Бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации Владимира Свиридова и его супругу Татьяну нашли мертвыми в их доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мужа и жену нашли днем 15 ноября. По предварительным данным, 68-летний мужчина и 72-летняя женщина скончались около недели назад.

Согласно информации Baza, сотрудники газовой службы в Ставропольском крае провели замеры в доме Свиридова, превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявили.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов занимал пост командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ в период с 2005 по 2009 год.

Накануне сообщалось, что в Москве найдено тело российского музыканта, клавишника и ударника Николая Плявина в его съемной квартире. Причина его смерти неизвестна. Плявин был известен преимущественно своим участием в рок-группах.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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