Бывший командующий армией ВВС РФ найден мертвым

Бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации Владимира Свиридова и его супругу Татьяну нашли мертвыми в их доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мужа и жену нашли днем 15 ноября. По предварительным данным, 68-летний мужчина и 72-летняя женщина скончались около недели назад.

Согласно информации Baza, сотрудники газовой службы в Ставропольском крае провели замеры в доме Свиридова, превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявили.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов занимал пост командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ в период с 2005 по 2009 год.

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