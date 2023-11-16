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В России для СВО разрабатывается печатаемый на 3D-принтере из вторсырья ударный дрон

В Новосибирске создают печатаемый на 3D-принтере из вторсырья ударный дрон

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РИА Новости

В конструкторском бюро «Спектр» ведется разработка ударного дрона самолетного типа, который из вторсырья будет печататься на 3D-принтере прямо в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом исполнительный директор «Спектра» Андрей Братеньков рассказал ТАСС.

По словам Братенькова, в настоящее время ведется сборка бесплотника дальностью полета до 30 км. В декабре будут проведены летные испытания. Планер будет изготавливаться на промышленном принтере размерами 1 метр на 1 метр, который помещается в любой легковой автомобиль.

Кроме того, было принято решение снизить стоимость технологии путем использования вторсырья. Дрон будет печататься из пластика в гранулах, а также из любых обломков пластика.

Беспилотник сможет поднимать груз весом в 10 кг. Братеньков подчеркнул, что аппарат практически полностью будет состоять из компонентов отечественного производства. Также дрон будет отличаться от аналогов низкой стоимостью .

Конструкторское бюро «Спектр» расположено в Новосибирске. Оно разрабатывает и производит для СВО беспилотные летательные аппаратов, а также роботизированные платформы.

Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил один из объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в зоне специальной военной операции (СВО), в темное время суток.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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