Украинские СМИ сообщили о взрывах в одной из областей

В Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.uа» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области», — указывается в публикации.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога в Полтавской области была объявлена в 21:34 по московскому времени, она звучит до сих пор.

Днем 15 ноября сообщалось о серии взрывов в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли.