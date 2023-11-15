В США заявили о большом риске атак на базы ВВС страны в ближайшем будущем

Помощник замначальника штаба Военно-воздушных сил США Томас Лохед заявил, что базы ВВС страны по всему миру столкнутся с гораздо большим риском атак, чем это было во времена Холодной войны. Такое мнение он высказал в ходе мероприятия «Aerospace Nation», передает РИА Новости.
«Масштабы и возможности атак, которые наши силы увидят в ближайшем или среднесрочном будущем, окажутся невообразимо хуже чем те, что мы пережили во время Холодной войны», — сказал Лохед.
При этом он подчеркнул, что военные научились предотвращать такие атаки.
15 ноября Пентагон сообщил, что эсминец США «Томас Хаднер» успешно защитил себя в Красном море от атаки беспилотника. По данным Reuters, эсминец сбил беспилотник рано утром в среду.
В этот день также сообщалось, что шиитские формирования Ирака обстреляли базу США на западе страны.
Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.