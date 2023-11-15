Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о большом риске атак на базы ВВС страны в ближайшем будущем

Пентагон: базы США столкнутся с большим риском атак, чем во время Холодной войны

close
100%
Joseph Campbell/Reuters

Помощник замначальника штаба Военно-воздушных сил США Томас Лохед заявил, что базы ВВС страны по всему миру столкнутся с гораздо большим риском атак, чем это было во времена Холодной войны. Такое мнение он высказал в ходе мероприятия ​​«Aerospace Nation», передает РИА Новости.

«Масштабы и возможности атак, которые наши силы увидят в ближайшем или среднесрочном будущем, окажутся невообразимо хуже чем те, что мы пережили во время Холодной войны», — сказал Лохед.

При этом он подчеркнул, что военные научились предотвращать такие атаки.

15 ноября Пентагон сообщил, что эсминец США «Томас Хаднер» успешно защитил себя в Красном море от атаки беспилотника. По данным Reuters, эсминец сбил беспилотник рано утром в среду.

В этот день также сообщалось, что шиитские формирования Ирака обстреляли базу США на западе страны.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий