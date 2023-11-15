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Европейские компании ведут переговоры о продаже оружия странам Африки

Reuters: европейские компании хотят переманить покупателей оружия РФ в Африке

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@oleksiireznikov/Twitter

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающие в странах Центральной Европы, ведут переговоры о продаже своей продукции и оказании соответствующих услуг африканским государствам. Они решились на такой шаг из-за желания переманить покупателей российских вооружений в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на представителей компаний и правительственных чиновников.

Главным образом речь идет о бывших членах Варшавского договора. По данным агентства, среди них особое внимание привлекает деятельность Чехии. В настоящее время она входит в состав НАТО, однако в прошлом республика регулярно поставляла свою военную технику в африканские страны и теперь имеет хорошие шансы на возобновление сотрудничества.

«Лучшие новые рынки — это африканские, потому что они все еще используют оборудование советских времен, но теперь хотят, чтобы к нему добавились западные технологии», — прокомментировал президент Ассоциации оборонной промышленности и безопасности Чехии Иржи Хайнек.

Как указано в материале, сейчас чешская компания в сфере авиастроения Aero Vodochody ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже своих легких штурмовиков L-39NG. Более того, представители организации предлагают африканским клиентам модернизировать старые образцы данных машин.

По словам вице-президента компании по продажам Филиппа Кулструнка, интерес со стороны новых заказчиков постоянно растет. Он добавил, что это происходит из-за желания ряда стран Африки отказаться от использования российского и китайского оборудования.

Ранее в Буркина-Фасо рассказали о покупке российских вооружений «по хорошей цене».

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