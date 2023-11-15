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В Румынии не смогли запустить одну из трех ракет ЗРК Patriot во время учений

Румынские военные на учениях не смогли запустить ракету Patriot из-за неисправности

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Global Look Press

В Румынии военные не смогли в ходе учений запустить одну из трех ракет ЗРК Patriot. Причиной сбоя стала техническая неполадка. Об этом сообщило Радио Румынии.

Стрельбы проходят на полигоне в Капу-Мидии в рамках тактических учений. На учениях проверяют работу Patriot, который поступил на вооружение ВВС Румынии в 2020 году.

В сообщении уточнили, что после двух успешных запусков третью ракету запустить не удалось. По словам командира 74-го полка Patriot полковника Вирджила Тоши, инцидент произошел из-за «незначительной технической проблемы».

На стрельбы прибыли премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, спикер сената Николае Чукэ и министр национальной обороны Анджел Тылвэр.

10 ноября стало известно, что администрация США одобрила продажу Румынии полсотни танков Abrams. По мнению американских властей, эти боевые машины помогут союзнику по НАТО противодействовать «существующим и будущим угрозам».

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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