Военную подготовку в Британии прошли более 30 тысяч украинских солдат

Более 30 тыс. украинских солдат прошли военную подготовку на базах в Великобритании с июня 2022 года. С тренировками бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) помогали датские инструкторы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу войск скандинавского королевства.

По данным агентства, обучение украинских новобранцев за границей длится пять недель. За это время их учат обращаться с оружием, а также в случае ранения оказывать товарищам первую помощь.

Кроме того, бойцы ВСУ изучают способы передвижения на местности и получают навыки разминирования. Согласно заявлению Вооруженных сил Дании, курсы для украинских военных организуют специалисты из многих стран.

Главным образом речь идет о датских и британских инструкторах. Также военной подготовкой бойцов ВСУ занимаются инструкторы из Финляндии, Канады, Литвы, Швеции, Австралии, Нидерландов, Норвегии и Новой Зеландии.

В августе 2023 года правительства Дании и Нидерландов подтвердили, что американское руководство одобрило поставку истребителей пятого поколения F-16 в зону конфликта на Украине. По информации издания Politico, первая партия воздушных судов будет передана Киеву сразу после завершения обучения украинских пилотов.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) заявили об отсутствии конкретных сроков поставок истребителей F-16 на Украину.