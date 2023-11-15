На Запорожском направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино

Российские военные при содействии боевых самолетов и артиллерии отразили атаки штурмовой группы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

В результате противник потерял более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубицу М119 американского производства.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33 механизированной бригады ВСУ. В итоге противник потерял до 75 военных, две бронемашины и два автомобиля.

Также оператор дрона-разведчика ОБТФ «Каскад» с позывным «Шум» сообщал РИА Новости, что активность ВСУ на Запорожском направлении в последнее время снизилась.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.