Сальдо сообщил об «огненном аде» для ВСУ под Херсоном

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ устроили украинским войскам «огненный ад» в Крынках — поселке на левом берегу Днепра, куда постоянно пытаются высадиться украинские подразделения. Об этом Сальдо сообщает в своем Telegram-канале.

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — пишет Сальдо.

Губернатор пояснил, что местность вокруг Крынок после подрыва Каховской ГЭС представляет собой заболоченное и труднопроходимое место.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что под Крынками каждый день в плен российской армии сдаются группы ВСУ от 2 до 13 солдат.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.