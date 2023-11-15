Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол России опасается осложнения обстановки у КПП «Рафах»

Посол России в Израиле: выход россиян из Газы через КПП «Рафах» под угрозой

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Эвакуация россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки. Об этом телеканалу »Россия 24» сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Мы сейчас осуществляем эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора пограничный переход. Последние дни там не было больших инцидентов, но тем не менее постоянно под угрозой обострение ситуации, проход граждан России и других государств через этот переход», — заявил Викторов.

Он добавил, что российские дипломаты под его началом постоянно ведут переговоры об этом с израильской стороной.

До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что около 100 граждан России могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и перебраться в Египет 15 ноября.

Накануне стало известно, что третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий