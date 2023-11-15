Посол России опасается осложнения обстановки у КПП «Рафах»

Эвакуация россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки. Об этом телеканалу »Россия 24» сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Мы сейчас осуществляем эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора пограничный переход. Последние дни там не было больших инцидентов, но тем не менее постоянно под угрозой обострение ситуации, проход граждан России и других государств через этот переход», — заявил Викторов.

Он добавил, что российские дипломаты под его началом постоянно ведут переговоры об этом с израильской стороной.

До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что около 100 граждан России могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и перебраться в Египет 15 ноября.

Накануне стало известно, что третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.