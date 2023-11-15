Российский посол в Израиле призвал прекратить огонь в Газе и заняться гумпомощью

В секторе Газа не хватает гуманитарной помощи. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в спокойное время гумпомощи в Газе было в разы больше — до обострения конфликта туда приезжало до 500 грузовиков в день. А сейчас ситуация стала катастрофической, отметил он.

«Чуть-чуть выручает эта помощь, но она абсолютно недостаточна, поэтому нужно прекращать огонь и заниматься гуманитарной проблемой серьезно и основательно», — заключил Викторов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее глава больниц сектора Газа заявил, что ЦАХАЛ атаковал пациентов больницы «Аш-Шифа».